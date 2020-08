Für die Aufforstung der Wälder können die Kommunen mit finanziellen Hilfen aus dem Konjunkturprogramm des Bundes rechnen.

Wie Landwirtschaftsministerin Klöckner in einem Brief an den Deutschen Städte- und Gemeindebund und den Ausschuss "Deutscher Kommunalwald" mitteilte, sind für die nachhaltige Bewirtschaftung des Forstes 700 Millionen Euro vorgesehen. Einer Studie der Technischen Universität Dresden zufolge haben die Waldschäden ein historisches Ausmaß erreicht. Stürme, eine Massenvermehrung von laub- und nadelfressenden Insekten sowie die Trockenheit der vergangenen Jahre bewirken, dass schätzungsweise eine Fläche von 245.000 Hektar wieder aufgeforstet werden müssen.