Vor den Beratungen der Koalitionsspitzen über das geplante Konjunkturprogramm haben CDU und CSU im Bundestag ein eigenes Konzept zur Entlastung der Kommunen vorgelegt.

Die Unionsfraktion geht darin offenbar auf Konfrontationskurs zu den Plänen von Bundesfinanzminister Scholz, SPD, der den Kommunen dadurch helfen will, dass der Bund deren Altschulden übernimmt. CDU und CSU lehnen die Umwandlung alter Schulden der Kommunen in neue Schulden des Bundes grundsätzlich ab, heißt es in dem Papier, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Stattdessen solle beispielsweise die Gewerbesteuerumlage an den Bund für zwei Jahre ausgesetzt und bestehende kommunale Investitionsprogramme ausgebaut werden.



Das geplante Konjunkturprogramm der Bundesregierung,über das am Dienstag beraten wird, soll einem Medienbericht zufolge ein Volumen von 75 bis 80 Milliarden Euro haben.