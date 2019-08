Die deutsche Industrie fordert von der Bundesregierung, von ihrer strikten Finanzpolitik abzurücken.

Der Hauptgeschäftsführer des Brannchenverbands BDI, Lang, zweifelt in einem Gastbeitrag im "Handelsblatt" das Festhalten an der Schwarzen Null an. Angesichts der sich eintrübenden Konjunktur müsse die Bundesregierung rasch umschwenken.



Deutschland verfüge nach einem wirtschaftlich starken Jahrzehnt mit einem hohen Beschäftigungsstand und solide finanzierten öffentlichen Haushalten über Spielraum. Die Schwarze Null sei im Gegensatz zur Schuldenbremse nicht im Grundgesetz verankert und gehöre in einer wirtschaftlich fragilen Lage auf den Prüfstand, betonte der BDI-Hauptgeschäftsführer.