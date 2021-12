Ein Satellitenbild vom 1. November 2021 zeigt russisches Militär in der Stadt Yelnya. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Es wird von bis zu 175.000 Soldaten ausgegangen. Die Erkenntnisse zeigten, dass Russland einen massiven Angriff auf die Ukraine vorbereite, sagten die Beamten demnach. Es sei aber unklar, ob der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff auch tatsächlich durchführen lasse.

Artillerie und Panzer

Den Angaben zufolge sollen mit der Verlegung der Soldaten auch Artillerie, Panzer und weiteres schweres Gerät an verschiedenen Orten entlang der ukrainischen Grenze aufgefahren werden. Die Analyse stützt sich demnach teils auf Satellitenbilder, die im November "neu angekommene Einheiten" entlang der Grenze zeigten, hieß es. Schon US-Außenminister Antony Blinken hatte Russland erst vor wenigen Tagen Vorbereitungen eines Angriffs vorgeworfen. Auch die ukrainische Regierung hatte vor einem möglicherweise bevorstehenden Angriff auf ihr Land gewarnt.

Russland: "US-Sonderoperation"

Russland warf seinerseits den USA vor, eine "Sonderoperation" durchzuführen, "um die Lage in der Ukraine zu verschärfen und gleichzeitig die Verantwortung auf Russland abzuwälzen". Das sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Sacharowa, der russischen Zeitung "Kommersant". Das US-Vorgehen basiere auf provokativen Aktionen nahe der russischen Grenze, begleitet von anklagender Rhetorik gegen Moskau. "Im Prinzip nichts Neues", meinte sie.

Videogipfel von Putin und Biden

Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Biden wollen nun am Dienstag einen Videogipfel abhalten. Dies teilte der Kreml mit. Biden kündigte heute Maßnahmen an, um einen eventuellen russischen Einmarsch in die Ukraine zu verhindern. Er werde ein umfassendes Paket an Initiativen zusammmenstellen, das es Putin erschwere, das zu tun, was viele befürchteten, sagte Biden ohne ins Detail zu gehen.

Russland hatte 2014 die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 annektiert, nachdem die gewählte ukrainische Regierung in Kiew gewaltsam gestürzt worden war. Im Osten des Landes kämpfen seither von Moskau unterstützte Rebellen gegen die nun prowestliche Regierung in Kiew.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.