Als Konsequenz aus dem Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale will die Bundesregierung den Kampf gegen Rechtsextremismus stärken.

Dafür soll das Bundeskabinett heute Maßnahmen verabschieden. So sollen Soziale Netzwerke verpflichtet werden, strafbare Inhalte selbst den Sicherheitsbehörden zu melden. Insbesondere bei Morddrohungen und Volksverhetzung soll eine neue Zentralstelle beim Bundeskriminalamt Informationen sammeln. Für Kommunalpolitiker ist ein besserer Schutz gegen Beleidigungen und üble Nachrede vorgesehen. Außerdem soll über Vorschläge für ein verschärftes Waffenrecht beraten werden. Vor jeder Erteilung einer Waffenerlaubnis soll es eine Datenabfrage beim Verfassungsschutz geben.