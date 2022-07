In der Tory-Fraktion wird es wohl bereits in den kommenden Tagen eine Reihe von Abstimmungen über den Vorsitz geben. (IMAGO/Xinhua)

Ein Sprecher des zuständigen Parteiausschusses sagte in London, es werde in der Tory-Fraktion möglicherweise bereits in den kommenden Tagen eine Reihe von Abstimmungen über den Vorsitz geben. Bis zur parlamentarischen Sommerpause am 21. Juli sollten dann nur noch zwei Personen im Rennen sein.

Heute hatte auch die britische Außenministerin Truss ihre Bewerbung bekannt gegeben. Damit stieg die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten auf elf. Wer den Parteivorsitz innehat, wird automatisch auch neuer Premierminister. Dieses Amt will Johnson ebenfalls aufgeben.

