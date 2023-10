Großbritanniens Premier Sunak will Alter für Tabakkonsum erhöhen. (dpa / picture-alliance / Rolf Kremming )

Premierminister Sunak kündigte beim Parteitag seiner Konservativen Partei in Manchester einen Gesetzentwurf an. Demnach soll der Verkauf von Tabakwaren an Menschen untersagt werden, die nach dem 1. Januar 2009 geboren sind. Auf diese Weise werde bereits Jugendlichen, die heute 14 Jahre alt seien, niemals legal eine Zigarette im Land verkauft. Sie und ihre Generation könnten rauchfrei aufwachsen. Das Rauchen verursache im Vereinigten Königreich einen von vier Todesfällen durch Krebserkrankung, erklärte Sunak. An der Börse gaben die Aktienkurse von Tabakkonzernen infolge der Ankündigung nach. - Neuseeland hatte zum Jahreswechsel bereits gesetzlich verankert, dass Nach-2009-Geborene niemals in ihrem Leben Tabak kaufen können.

Anfang der Woche hatte die Regierung auf dem Parteitag ein flächendeckendes Verbot von Smartphones an Schulen angekündigt, um Ablenkung und Mobbing zu verhindern.

