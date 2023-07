Wahl in Spanien

Parlamentswahl in Spanien - schwierige Regierungsbildung erwartet. (Manu Fernandez / AP)

Der öffentlich-rechtliche Sender RTVE spricht bereits von einem Szenario der Unregierbarkeit. Die konservative PP kommt nach Auszählung aller Stimmen auf 33 Prozent der Stimmen und 136 Sitze im Parlament. Für eine absolute Mehrheit wären 176 Sitze erforderlich. Auf diese Anzahl käme Feijóo auch dann nicht, wenn er ein Bündnis mit der rechtspopulistischen Partei Vox einginge. Feijóo müsste also weitere Koalitionspartner finden. Vorwahl-Befragungen hatten noch eine klare rechts-konservative Mehrheit in Aussicht gestellt. Sollte es Feijóo nicht gelingen, eine Regierung zu bilden, könnte eine weitere Wahl notwendig werden.

Sozialistische PSOE wird zweitstärkste Kraft

Zweitstärkste Kraft im Parlament in Madrid wird mit knapp 32 Prozent und einem Anteil von 122 Sitzen die Sozialistische Arbeitspartei PSOE von Ministerpräsident Sánchez. Auch für Sánchez würde es zusammen mit dem linksgerichteten Wahlbündnis Sumar ohne weitere Bündnispartner nicht zu einer Mehrheit reichen. Sánchez zeigte sich dennoch erleichtert über das Ergebnis und sagte, der reaktionäre Block sei gescheitert.

Ursprünglich sollte in Spanien erst Ende des Jahres gewählt werden. Nach dem schwachen Abschneiden des linken Lagers bei den Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai zog Sanchez den Termin jedoch vor. Stimmberechtigt waren 37 Millionen Menschen. Rund zweieinhalb Millionen Menschen hatten bereits per Brief gewählt.

