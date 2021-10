In Großbritannien ist der tödliche Messerangriff auf den konservativen Abgeordneten Amess als Terrorakt eingestuft worden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, ergaben erste Ermittlungen ein mögliches Motiv im Zusammenhang mit islamistischem Extremismus. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen sprach die Polizei von Durchsuchungen an zwei Orten im Raum London. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Täter alleine handelte. Amess war in der britischen Ortschaft Leigh-on-Sea östlich von London getötet worden. Der Angreifer hatte während einer Bürgersprechstunde mehrfach auf den konservativen Politiker eingestochen.

Messerangriff auf Amess sorgt für Schock und Trauer in Großbritannien

Premierminister Johnson zeigte sich schockiert. Amess sei ein beliebter Parlamentarier gewesen, der über 40 Jahre Großbritannien gedient habe. Dafür gebühre ihm Respekt und Anerkennung. Oppositionschef Starmer von der Labour-Partei sprach von einer furchtbaren und zutiefst schockierenden Nachricht.



Der Brexit-Befürworter und Tierschützer Amess saß bereits seit 1983 im britischen Unterhaus. Nach der Tat wurden die Fahnen vor dem britischen Parlament in London auf Halbmast gesetzt. Am Freitagabend nahmen rund 100 Menschen in einer Kirche in Leigh-on-Sea an einer Gedenkfeier für den Vater von fünf Kindern teil.

