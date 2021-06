Konsortium in Südafrika

Die Weltgesundheitsorganisation plant ein Zentrum zur Herstellung von Impfstoffen gegen Covid-19 in Südafrika.

WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, mehrere Unternehmen hätten Interesse signalisiert, ihre Technologie zur Verfügung zu stellen und ortsansässige Firmen zu schulen. Ziel sei es, in neun bis zwölf Monaten die Produktion aufzunehmen. Südafrikas Präsident Ramaphosa begrüßte die Pläne und erklärte, das Projekt könne den afrikanischen Kontinent in die Lage versetzen, besser für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen.



In Südafrika sind gegenwärtig mit zwei Millionen Menschen gerade einmal 1,8 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft, eine der niedrigsten Quoten weltweit.

