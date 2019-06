Nach einem Monat "Klimanotstand" haben Politiker und Aktivisten in der Stadt Konstanz eine positive Bilanz gezogen.

In einem Bericht für den Deutschlandfunk heißt es, inzwischen müssten Gemeinderatsbeschlüsse daraufhin geprüft werden, was ihre Auswirkungen auf das Klima bedeuten. Auch der Bürgermeister hat Konsequenzen gezogen: Er verzichtet in Zukunft auf einen Dienstwagen.



In dem Beitrag kommen auch Aktivistinnen und Aktivisten des Konstanzer Ablegers der "Fridays for Future" zu Wort. Sie weisen darauf hin, dass eine Solarpflicht für Neubauten gelten solle. Das heiße: Eine Beratung sei Pflicht, und der Bau einer Solaranlage könne nur unter Verweis auf harte wirtschaftliche Gründe abgelehnt werden. Zudem erstelle man gemeinsam mit der Stadt konkrete Pläne, wie Konstanz C02-Emissionen in Zukunft vermeiden könne. Erkennbar ist allen Beteiligten zufolge, dass Politik und Aktivisten konstruktiv zusammenarbeiten.



Konstanz hatte den Klimanotstand als erste Kommune in Deutschland ausgerufen. Der Notstand bedeutet, dass die Kommunalpolitik in ihre Entscheidungen den Effekt auf das Klima stets einbeziehen soll. Bis 2030 soll Konstanz nach Willen der jugendlichen Aktivisten klimaneutral werden.