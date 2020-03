Die Stadt Konstanz hat dem früheren Erzbischof von Freiburg, Gröber, die Ehrenbürgerwürde aberkannt.

In einer Erklärung heißt es, Gründe seien Gröbers "positive Einstellungen gegenüber dem NS-Regime" sowie dessen "fördernde Mitgliedschaft in der SS". Gröber war vor seiner Ernennung zum Erzbischof Pfarrer am Konstanzer Münster. Er starb 1948.



Die Stadt Konstanz entzog außerdem ihrem früheren Oberbürgermeister Knapp sowie dem damaligen Reichspräsidenten von Hindenburg die Ehrenbürgerwürde.