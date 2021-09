Die Linksfraktion im Bundestag hat in ihrer ersten Sitzung nach der Bundestagswahl noch keine Personalentscheidungen getroffen.

Die Fraktionsvorsitzenden Mohamed Ali und Bartsch teilten mit, sie würden bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags Ende Oktober im Amt bleiben. Mohamed Ali sagte, man habe über die Ursachen für das schlechte Abschneiden bei der Wahl diskutiert. Es sei wichtig, sich zusammenzuraufen und die richtigen Lehren zu ziehen. Die Linke hatte bei der Abstimmung am Sonntag 4,9 Prozent der Stimmen bekommen. Vor vier Jahren waren es noch 9,2 Prozent gewesen.



Auch an der Fraktionsspitze der Grünen gibt es keine Veränderung. Die Vorsitzenden Göring-Eckardt und Hofreiter würden vorerst im Amt bleiben, hieß es vor der konstituierenden Sitzung der Fraktion, die am Donnerstag stattfindet. Über eine Neubesetzung werde dann entschieden, wenn es mehr Klarheit über eine mögliche Regierungsbeteiligung gebe, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.