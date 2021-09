Im Streit um den Vorsitz der Unions-Fraktion im Bundestag zeichnet sich ein Kompromiss ab.

Im Gespräch ist jetzt, dass der Fraktionschef für sechs Monate bestimmt werden soll. Üblicherweise sind es 12 Monate. Der derzeitige Amtsinhaber Brinkhaus will sich zur Wiederwahl stellen. Zu Beginn der konstituierenden Sitzung räumte der CDU-Vorsitzende Laschet am Abend Fehler im Wahlkampf ein. Er habe als Spitzenkandidat auch selbst Fehler gemacht, sagte Laschet nach Angaben von Teilnehmern. Er bedaure das sehr und wolle sich bei denen, die es betroffen habe, entschuldigen.



Fraktionschef Brinkhaus sagte ebenfalls nach Teilnehmerangaben, der Spitzenkandidat sei bei den Wählerinnen und Wähler nicht angekommen. Die Union hatte bei der Bundestagswahl deutliche Verluste erlitten und kam auf 24,1 Prozent. In der neuen Fraktion sitzen jetzt 196 Unions-Abgeordnete - statt 246 wie noch in der vergangenen Legislaturperiode.

