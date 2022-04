Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebt: Shishas. (KS-Imago-images.de/Karsen Schmalz Steinheim )

Wie aus dem aktuellen Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervorgeht, nahm der Verbrauch im Jahr 2020 um 40 Prozent auf fast 8.400 Tonnen zu. Den Anstieg erklärt die DHS vor allem mit der anhaltenden Beliebtheit von Shishas, wie Wasserpfeifen auch genannt werden, unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Leicht gestiegen ist der Konsum von Zigarren und Zigarillos.

Insgesamt geht der Tabakkonsum in Deutschland zurück. Zuletzt rauchten 24 Prozent der Frauen und 34 Prozent der Männer ab 18 Jahren. Allein 2018 starben den Angaben zufolge 127.000 Menschen an den Folgen. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Rauchens beliefen sich auf fast 100 Milliarden Euro jährlich, hieß es. Ein Drittel davon fließe in medizinische Behandlungen, der Großteil ergebe sich durch Produktivitätsausfälle. Auch der Alkoholkonsum geht laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zurück, bleibt aber auf einem hohen Niveau.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.