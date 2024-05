Konjunktur

Das geht aus der aktuellen Erhebung der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM hevor. Demnach verbesserte sich die Stimmung zum vierten Mal in Folge. Laut der Studie stiegen die Einkommenserwartungen moderat an, während die Sparneigung spürbar zurückging. NIM-Experte Bürkl sagte, sinkende Inflationsraten in Verbindung mit ansehnlichen Lohn- und Gehaltszuwächsen hätten die Kaufkraft der Verbraucher gestärkt. Es sei aber davon auszugehen, dass die Verunsicherung der Konsumenten weiterhin stark ausgeprägt sei, auch weil nach wie vor klare Zukunftsperspektiven im Land fehlten.