Wenn die Coronakrise einmal beendet ist, dann werden wir alle schlauer sein. Dann werden wir wissen, was wir hätten besser machen können, weil die Wissenschaft und mit Sicherheit auch die allgemeine gesellschaftliche Debatte zahlreiche neue Hinweise und Antworten geben wird, welche Reaktionen, welche Entscheidungen zu welcher Zeit angemessen gewesen wären.

Tastend durch die neue Zeit

Aber im Moment stecken wir noch mittendrin. Das gilt nicht nur für uns, die wir seit nunmehr drei Wochen die Tage weitgehend zu Hause oder eben unter besonderen Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz verbringen. Das gilt auch für die Wissenschaft und die Politik, die sich gleichermaßen tastend durch die neue Zeit bewegen und immer wieder abwägen müssen, welche Schritte die richtigen sein könnten.

Die Einschränkungen der individuellen Bewegungsfreiheit sind nicht ohne Wirkung geblieben. Ein jeder kann das an sich selbst beobachten. Die sozialen Kontakte sind drastisch zurückgegangen, die erhoffte Wirkung wurde offenbar nicht verfehlt und die Ausbreitung der Infektion konnte weiter eingedämmt werden Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bestätigen diesen Trend.

(Getty / David Ramos)"Die Ängste verschieben sich"

Das Coronavirus sei zu Beginn der Pandemie abstrakt gewesen, sagt der Philosoph Philipp Hübl im Dlf. Erst mit konkreten Bildern von COVID-19-Erkrankten seien die Menschen vernünftiger geworden. Dadurch hätten sich Ängste verschoben, sodass zum Beispiel der Gang in den Supermarkt eine Bedrohung sein kann.

Das Virus hat noch viel Spielraum

Das ist eine Voraussetzung für die schrittweise Rückkehr zur Normalität, wobei inzwischen unbestreitbar ist, dass es die gewohnte Normalität so schnell nicht wieder geben wird, solange das Virus in der Welt ist und wir keine Gegenmittel respektive einen Impfstoff haben, um uns zu schützen. Knapp 130.000 Infizierte gibt es aktuell in Deutschland, das sind noch nicht einmal 0,2 Prozent der Bevölkerung, und nur die Hälfte davon hat die Infektion überstanden und kann als immun gelten. Das Virus hat also noch viel Spielraum, wenn wir es nicht weiter einhegen.

Aber das ist nicht alles. Jede weitere Woche Stillstand verschärft die ökonomische und soziale Krise, die wir auch bewältigen müssen. Der heute beschlossenen Fristverlängerung für die Kontaktsperren darf deshalb nicht einfach eine weitere folgen. Wir müssen in der Zwischenzeit Mittel und Wege finden, wie wir die Gesellschaft unter den neuen Abstandsregeln wieder zum Laufen bringen. Da ist tatsächlich Kreativität, Erfindungsreichtum und Improvisationskraft gefragt.

(picture alliance / dpa / Maja Hitij)"Gefahren, wenn wir Existenzen kaputt machen"

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel hat die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert. "Je länger diese Maßnahmen anhalten, desto größer sind die Kollateralschäden", sagte der SPD-Politiker im Dlf. Politiker müssten hier sorgfältige Entscheidungen treffen.

Masken werden wohl dazugehören

Das gilt für die Schulen, die Geschäfte, den Nahverkehr und vieles andere mehr und auch für die Frage, wie wir uns künftig durch die Öffentlichkeit bewegen wollen. Masken werden wohl dazugehören müssen. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass vieles schon unter den neuen Bedingungen funktioniert. Aber es gibt keinen Grund, stehen zu bleiben, zumal wir die Reset-Taste nicht drücken können.

Wir sollten die heute angekündigten vorsichtigen Lockerungen nutzen, um die neue Situation aktiv zu gestalten, um ein verändertes Miteinander möglich zu machen. Da sind, denken wir nur an die Schulen, noch viele Fragen offen. Aber wer hindert uns, in dieser Zeit neue Wege zu gehen und Lösungen auszuprobieren, die bis vor kurzem noch unvorstellbar waren?

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.

