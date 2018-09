Das Bundesinnenministerium hat einen Medienbericht dementiert, wonach Erkenntnisse des Verfassungsschutzes über die AfD an die Partei weitergegeben sein sollen.

Das Bundesministerium bezeichnete den Bericht des "Handesblatt" als Spekulation und wies die Behauptungen zurück. Dem Bericht zufolge besteht in einzelnen Bundesländern der Verdacht, dass es mit Blick auf die AfD "undichte Stellen" in den Sicherheitsbehörden gebe. Dies gelte sowohl für das Bundesamt als auch für einige Verfassungschutzämter der Länder. Wie es weiter heißt, bestehe dort die Sorge, dass gesammelte Informationen und Einschätzungen über die AfD "ihren Weg in die Öffentlichkeit oder direkt in die Hände der AfD" fänden.



In der Debatte über die Ereignisse in der Stadt Chemnitz verteidigte CSU-Innenpolitiker Kuffer Verfassungsschutzpräsident Maaßen gegen Kritik. Kuffer sagte im Deutschlandfunk, er habe das getan, was man von einem Verfassungsschutzpräsidenten erwarte: Er habe die Faktenlage mitgeteilt. Maaßen hatte Zweifel über ein Video geäußert, auf dem ein rassistisch Übergriff in Chemnitz zu sehen ist. Kuffer sagte dazu, damit sei nicht gemeint gewesen, dass es sich möglicherweise um eine Fälschung handele. Maaßen habe vielmehr darauf hinweisen wollen, dass der Titel des Videos nicht zum Inhalt passe. Das Video zeige keine Hetzjagd, sondern es zeige, wie eine Person über eine kurze Strecke einer anderen Person nachsetze, so der CSU-Politiker Kuffer.



Der Grünen-Politiker von Notz warf Verfassungsschutzpräsident Maaßen vor, sich zum Sprachrohr der russischen Propaganda zu machen. Nach den Geschehnissen von Chemnitz sei eine breite Kampagne in russischen Medien gelaufen, "die rechtsextremen Ausschreitungen- und Hetzjagddiskussionen seien nur ein Ablenkungsmanöver von der durch Migranten begangenen Straftat".