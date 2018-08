Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua tritt Bundesverkehrsminister Scheuer für veränderte Kriterien bei der Kontrolle von Brücken in Deutschland ein.

In der Zeitung "Bild am Sonntag" kündigte der CSU-Politiker einen weiterentwickelten Prüfungsindex an. Künftig solle die Tragfähigkeit oder die Bauwerkssituation Vorrang erhalten. Zugleich verwies der Minister darauf, dass es schon jetzt scharfe Kontrollen gebe. Deutschland liege in Sachen Brücken-Monitoring im internationalen Vergleich nach der Schweiz auf Platz zwei, betonte Scheuer.