Der Datenschutz-Experte Weichert hat die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen zur Kontrolle von Diesel-Fahrverboten als "Wahnsinn" bezeichnet.

Im Deutschlandfunk kritisierte er insbesondere das Vorhaben, mit Kameras nicht nur Auto-Kennzeichen, sondern auch Gesichter von Fahrern zu erfassen und Bilder davon nach Flensburg zu schicken. Zudem sollten sämtliche Autos in Fahrverbotszonen erfasst werden. Weichert wies das als "Totalüberwachung" zurück. Erst im Nachhinein könnte durch einen Datenabgleich beim Kraftfahrtbundesamt festgestellt werden, ob das Fahrzeug berechtigt gewesen sei, eine bestimmte Strecke zu befahren.



Statt der Kameraüberwachung plädierte Weichert für eine technische Lösung. Mit Hilfe eines RFID-Funkchips würden nur jene Fahrzeuge auf einer geschützten Strecke automatisch erfasst, die dort in unzulässiger Weise unterwegs seien. Weichert war von 2004 bis 2015 Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein.



Auch die Stadt Frankfurt am Main und das Land Baden-Württemberg haben datenschutzrechtliche Bedenken gegen die Pläne der Bundesregierung geltend gemacht und kritisieren das Vorhaben als unverhältnismäßig. In Hamburg überprüft die Polizei derzeit stichprobenartig Autofahrer.



Gerichte hatten in den vergangenen Wochen Dieselfahrverbote in Teilen von Köln, Bonn, Berlin, Stuttgart und Frankfurt angeordnet. Die Bundesregierung will ein Gesetz auf den Weg bringen, das eine automatische Erfassung der Nummernschilder mit Kameras ermöglichen soll. Neben dem Bundestag wird auch der Bundesrat darüber beraten.