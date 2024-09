Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion (imago / photothek / Juliane Sonntag)

Er sagte der "Rheinischen Post", es seien keine Vollkontrollen zu jeder Tages- und Nachtzeit geplant, sondern sporadische. Der Fokus liege insbesondere auf dem Schutz vor islamistischem Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität. Er persönlich rechne mit keinen nennenswerten Beeinträchtigungen für die Bürger. CDU-Chef Merz sprach sich für eine zeitnahe Überprüfung der Maßnahme aus. Er erwarte am Jahresende von der Bundesregierung eine ehrliche Bilanz, ob die von ihr ergriffenen Schritte die Zahl von irregulär einreisenden Migranten merklich reduzierten, sagte er der "Bild am Sonntag".

Ab morgen kann es an allen deutschen Landesgrenzen vorerst sechs Monate lang Kontrollen geben. In vielen Grenzregionen gibt es Sorgen vor möglichen Folgen im Alltag. Ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Stadt Herzogenrath etwa sagte der dpa, er habe die Sorge, dass sich der Charakter der Region durch die Kontrollen verändern könnte. In Herzogenrath verläuft die deutsch-niederländische Grenze mitten durch die Stadt.

