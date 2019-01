In der Diskussion um verschärfte Abschieberegeln für Gewalttäter hat die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Mihalic Bundesinnenminister Seehofer vorgeworfen, er missbrauche das Ausländer- und Aufenthaltsrecht als Ersatzstrafrecht.

In der Deutschlandfunk-Sendung "Kontrovers" sagte Mihalic, wenn sich Menschen in Deutschland strafbar machten, sei die Antwort des Rechtsstaates darauf das Strafrecht. Wenn nach jeder Straftat eines Asylsuchenden die Rufe nach einem härteren Ausweisungsrecht laut würden, suggeriere das der Bevölkerung fälschlicherweise, so könnten Straftaten verhindert werden. Damit verkaufe man die Menschen für dumm.



Bei der Ausweisung straffällig gewordener Ausländer gebe es kein rechtliches, sondern allenfalls ein Vollzugsproblem, betonte Mihalic. Angeordnete Abschiebungen scheiterten häufig an den tatsächlichen Möglichkeiten - etwa weil Papiere fehlten, die Herkunftsländer ihre Staatsbürger nicht zurücknähmen oder aufgrund reeller Abschiebehindernisse wie Krieg im Herkunftsland.



Auch der Migrationsrechts-Experte und Anwalt Tim Kliebe bezweifelte, dass schärfere Abschieberegeln eine präventive Wirkung entfalteten. Dazu gebe es keine belastbaren Untersuchungen.

"Respektlosigkeit gegenüber dem Rechtsstaat"

Dem widersprach der Obmann der Unionsfraktion im Bundestags-Innenausschuss, Schuster, CDU. Beim Asyl- und Aufenthaltsrecht handele es sich um ein besonderes Gefahrenabwehrrecht. Er sei der Ansicht, striktes Durchgreifen habe durchaus eine generalpräventive Wirkung. Vielfach hätten ihm Polizeipräsidenten der Länder berichtetet, dass kriminelle Asylbewerber das Polizeirevier verließen, in ihre Unterkunft zurückkehrten und dann erneut Straftaten begingen, weil Verfahren eingestellt werden müssten. So entstehe eine schleichende Respektlosigkeit gegenüber dem Rechtssstaat. Deshalb fordere er eine Absenkung der rechtlichen Schwellen für die Ausweisung krimineller Ausländer. Das gelte im Übrigen nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Mitglieder arabischer Clans.



Alle drei Diskussionsteilnehmer sprachen sich für eine bessere Austattung der Justiz aus, um Abschiebeurteile besser durchsetzen zu können.