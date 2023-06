Reform des EU-Asylrechts

Schlagbaum an der EU-Außengrenze (picture alliance / Zoonar / DesignIt)

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Thomae, verteidigte den Beschluss der EU-Innenminister. Das jetzige System in der Europäischen Union funktioniere nicht und führe zu unhaltbaren Zuständen an den EU-Außengrenzen. Auch die sozialdemokratische Abgeordnete Yüksel bezeichnet das Vorhaben als dringend nötig. SPD-Fraktionsvize Wiese sagte, ohne das große Engagement von Bundesinnenministerin Faeser hätte es in Luxemburg keine Einigung gegeben.

Grüne weiter uneinig

Besonders bei den Grünen sorgt das Thema für Spannungen. Das spiegelte sich auch in der Debatte wider. Der Innenpolitiker Pahlke sprach von einem "unmenschlichen" Beschluss. Sein Parteikollege Bacherle sagte dagegen, auch wenn der gefundene Kompromiss niemanden zufriedenstellen könne, sei er notwendig gewesen. Er monierte zudem, dass es der Union in ihrer Haltung nicht um die Reform gehe, sondern um "den kurzen politischen, verhetzten Erfolg".

Die Linken-Parteivorsitzende Wissler wertete die Reform als Erfolg für rechte Kräfte in Europa. Dieser werde sie weiter stärken. Das sei "ein Kniefall vor rechts außen und ein politischer Offenbarungseid".

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Lindholz, meinte, oberstes Ziel der gesamten Reform müsse eine "nachhaltige und spürbare Entlastung Deutschlands" bei der Aufnahme von Asylbewerbern sein.

Die EU-Staaten hatten vor einer Woche für die Reformpläne gestimmt. Unter anderem sollen Asylanträge von Migranten zum Teil bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden. Kritiker warnen vor der Aushölung von Asyl- und Menschenrechten.

Zustimmung aus den Bundesländern

In Berlin berieten derweil die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer unter anderem über die Kostenverteilung bei der Flüchtlingsunterbringung. Dabei stellten sich die Bundesländer hinter die geplante Asylreform in der Europäischen Union. Es gebe eine nahezu einhellige Zustimmung zu den Grundsätzen, die vom EU-Innenministerrat aufgestellt worden seien, sagte der derzeitige Vorsitzende, Niedersachsens Regierungschef Weil von der SPD, nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen und vor den Beratungen des Gremiums mit Kanzler Scholz in Berlin. Man wisse dies zu würdigen, weil Europa noch nie so weit gewesen sei, eine gemeinsame Politik in diesem Bereich zu vereinbaren. Allerdings gebe es viele Fragen - etwa zu einem beschleunigten Grenzverfahren und zur Vermeidung menschenunwürdige Zustände. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, CDU, nannte die Einigung ebenfalls einen Erfolg. Jetzt komme es auf die Umsetzung an.

