Klimaschutz und Energiewende

Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz (dpa-Zentralbild)

Habeck betonte, allerdings müsse ein vorgezogener Ausstieg im Konsens vereinbart werden. Er sprach sich in diesem Zusammenhang für eine politische Lösung aus, die von den ostdeutschen Ministerpräsidenten und allen Belegschaften - Zitat - als "guter Plan" empfunden werde.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hingegen wandte sich in der Zeitung "Die Welt" gegen einen vorzeitigen Kohle-Ausstieg. Der CDU-Politiker verwies auf die Bedeutung der Kohlekraftwerke in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt für die Sicherheit der Stromversorgung. In dieser Lage das Ausstiegsdatum 2038 infrage zu stellen, halte er für verheerend und naiv.

Das derzeit gültige Kohleausstiegsgesetz sieht vor, die letzten Kraftwerke in der Lausitz erst 2038 stillzulegen. Für die Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen ist der Ausstieg bis 2030 bereits beschlossen. Darauf hatten sich die Bundes- und die Landesregierung in Düsseldorf sowie der Energiekonzern RWE verständigt. Zur Vereinbarung gehört allerdings auch, dass Kraftwerksblöcke, die eigentlich bereits zum Jahresende abgeschaltet werden sollten, wegen der Energiekrise mindestens bis Ende März 2024 in Betrieb bleiben.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.