Lob und Kritik

Die Gewerkschaften sind dafür, zumindest in bestimmten Branchen eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich einzuführen. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Dürr verwies in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe auf den eklatanten Fachkräftemangel und erklärte, verkürzte Arbeitszeiten würden Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit nicht stärken, sondern schaden. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Gröhe. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Kampeter, sprach in der "Bild am Sonntag" von einer Milchmädchenrechnung. Man plädiere sehr für eine Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts, meinte Kampeter. Eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit sei aber ein falsches Signal in der derzeitigen Lage.

SPD-Chefin Esken hatte gestern erklärt, sie könne sich eine Vier-Tage-Woche mit Lohnausgleich "gut vorstellen". Auch Vertreter der Gewerkschaften bekräftigten die Forderungen, zumindest in bestimmten Branchen wie der Stahlindustrie und bei Schichtarbeit eine Vier-Tage-Woche einzuführen. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks , sie unterstütze die Vorschläge grundsätzlich. Die Entscheidung müsse aber in den jeweiligen Branchen getroffen werden.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.