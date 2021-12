Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, sieht eine Impfpflicht skeptisch. Er sei sehr gespannt darauf, welcher Antrag im Bundestag dazu vorgelegt werde, sagte Bartsch im Deutschlandfunk . Bislang wisse er nicht, um was für eine Impfpflicht es sich handeln solle. Das Schlimmste wäre eine Impfpflicht, die vom Verfassungsgericht aufgehoben würde, betonte Bartsch. Der Virologe Kekulé sagte im Deutschlandfunk, die Pandemie bekäme man damit nicht in den Griff. Zur Bekämpfung der Omikron-Variante käme die Maßnahme zu spät. Wichtiger sei es derzeit, Risikogruppe zu immunisieren und zu schützen. Die SPD-Co-Vorsitzende Esken dagegen befürwortet eine Impfpflicht, wenn die Impfquote nicht deutlich steigt. Eine Impfung sei der richtige Weg, sich selbst und die Gesellschaft zu schützen, sagte Esken im ZDF. Über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus soll der Bundestag voraussichtlich im kommenden Jahr in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin entscheiden.