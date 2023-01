Waffenlieferungen

Die Kontroverse über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geht weiter (hier ein Archivbild des Panzers) (IMAGO / Björn Trotzki)

Bundesaußenministerin Baerbock sagte, man werde Panzerlieferungen aus Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren. Im Moment sei die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn man gefragt würde, werde man nicht im Weg stehen, sagte die Grünen-Politikerin dem französischen Sender LCI. Baerbock antwortete damit auf die Frage, was geschähe, wenn Polen der Ukraine Leopard-Panzer zur Verfügung stellen würde. Da sie aus deutscher Produktion stammen, müsste die Bundesregierung dem zustimmen. Polens Ministerpräsident Morawiecki hatte erklärt, sein Land werde Leopard-Panzer gemeinsam mit anderen Ländern notfalls auch ohne Einwilligung Berlins liefern.

Der lettische Staatspräsident Levits sagte im Deutschlandfunk, die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine sei dringend notwendig. Die europäischen Verbündeten seien sich einig, dass man der Ukraine bei der Verteidigung gegen russische Angriffe helfen müsse. Mehrere britische Abgeordnete forderten in einem offenenen Brief Verteidigungsminister Pistorius auf, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern.

CDU-Generalsekretär Czaja kritisierte ein Zögern von Bundeskanzler Scholz und verlangte Klarheit innerhalb des Verteidigungsbündnisses. Die Ukraine mit Leopard-Kampfpanzern auszustatten, bezeichnete er im ZDF als richtigen Schritt.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.