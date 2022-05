Wahlrechtsreform

Der CSU-Abgeordnete Ulrich meinte hingegen, eine Reform, die vorsehe, dass direkt im Wahlkreis Gewählte nicht ins Parlament einziehen könnten, verletze nicht nur elementare demokratische Regeln, sondern auch das Vertrauen in staatliche Institutionen. Der Parlamentarische Fraktions-Geschäftsführer Frei sagte im Deutschlandfunk , der Vorschlag entwerte die Bedeutung des Direktmandats. Wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen bekomme, müsse diesen weiterhin im Bundestag repräsentieren können. Sonst würde man die Legitimität und die Akzeptanz der Wahl gefährden, so der CDU-Politiker. Die Union will nun eigene Vorschläge erarbeiten und vorstellen. Details nannte Frei nicht.