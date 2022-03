Der Krieg in der Ukraine ist Thema des EU-Gipfeltreffens in Brüssel (Imago/FutureImage/Anoraganingrum)

Finnlands Premierministerin Marin argumentierte, mit dem Bezug von Energie aus Russland finanziere die EU den Krieg. Auch Polen befürwortet einen Stopp. Unter anderem Deutschland und Österreich hingegen lehnen diesen Schritt ab.

Ratspräsident Michel wiedergewählt

Die EU will auf ihrem zweitägigen Gipfel heute und morgen über das weitere Vorgehen mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine beraten. Am Abend sollte zeitweise auch US-Präsident Biden als Gast dabei sein. Ebenfalls geplant war, den ukrainischen Präsident Selenskyj per Video zuzuschalten.

Derweil wurde der amtierende Präsident des Europäischen Rats, Michel, auf dem Gipfel-Treffen wiedergewählt. Die Staats- und Regierungschefs sprachen sich einstimmig für eine zweite Amtszeit des Belgiers aus, wie der Rat mitteilte. Sie dauert bis Ende November 2024.

