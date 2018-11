Der frühere US-Präsident Obama wirft seinem Nachfolger Trump vor, im Wahlkampf Ängste vor Migranten zu schüren. Obama sagte in Miami, Trump erzähle, dass ein Haufen armer Flüchtlinge tausende Meilen entfernt eine existentielle Bedrohung für die USA darstelle.

Obama nannte es ein politisches Manöver, dass der Präsident wegen der Migranten Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicke.



Trump hatte wegen der mehreren tausend Flüchtlinge, die zu Fuß aus Mittelamerika aufgebrochen sind, um in die USA zu gelangen, seinen Kurs gegen illegale Zuwanderung verschärft. Seine Andeutungen, die Soldaten sollten an der Grenze auf Migranten schießen, relativierte er inzwischen. Er sagte in Washington, Flüchtlinge, die Steine würfen, würden festgenommen. Die Soldaten würden nicht schießen.