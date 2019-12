Erinnern Sie sich noch? Mit seinem Ausruf "Ich bin schwul und das ist auch gut so" leitete der frühere Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit im Jahr 2001 eine gesellschaftspolitische Wende ein. Homosexuell zu sein, sollte nicht mehr länger tabuisiert werden. Erst wenige Jahre zuvor war der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch abgeschafft worden, der die Homosexualität noch unter Strafe gestellt hatte.

Wowereits Bekenntnis setzte tatsächlich eine gesellschaftliche Veränderung in Gang, von der man sagen kann, dass sie zu einer weitgehenden Akzeptanz der Homosexualität beigetragen hat, wobei es da oft genug noch deutliche Unterscheide zwischen Stadt und Land gibt, weil die Anonymität der Großstädte nach wie vor ein freieres Leben erlaubt.

Dass es aber mit der Freiheit tatsächlich nicht ganz so weit gediehen ist, zeigt der heute im Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf zu den sogenannten Konversionstherapien, also dem Versuch, sexuelle Orientierungen therapeutisch umzukehren. 'Gibt es so etwas überhaupt noch?', mag der verdutze Beobachter da fragen.

Ja, es gibt sie noch und besonders religiös motivierte evangikale Gruppierungen sehen die Homosexualität als eine psychische Störung und damit behandlungsbedürftige Krankheit an, die von Gott nicht gewollt sei.

Homosexualität ist keine Krankheit

Sie bieten deshalb Therapien an, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken. Dabei gibt es tatsächlich keine verifizierbaren Erkenntnisse darüber, dass eine sexuelle Orientierung dauerhaft verändert werden kann. Im Gegenteil. Als wissenschaftlich erwiesen gelten dagegen schwerwiegende gesundheitliche Schäden durch solche vermeintlichen "Therapien" wie etwa Depressionen, Angststörungen, der Verlust sexueller Gefühle und ein erhöhtes Selbstmordrisiko.

Unter anderem deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation festgehalten, dass Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit keine Krankheiten sind und dass deshalb auch keine Notwendigkeit für eine "Therapie" besteht. Zum Mitschreiben: Homosexualität ist keine Krankheit. Und das angestrebte Verbot der vermeintlichen Therapien ist tatsächlich ein weiteres wichtiges gesellschaftspolitisches Zeichen, wie das Gesundheitsminister Jens Spahn formuliert, nicht um mit der Homosexualität zu hadern, sondern um sie zu akzeptieren, so wie sie ist.

Da muss kein Teufel mehr ausgetrieben werden. Aber unsere gesellschaftliche Lernkurve ist offenbar noch nicht überall da angekommen, wo sie eigentlich schon sein sollte. Und da können Verbote ein wirksames Hilfsmittel sein.

