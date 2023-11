UNO-Angaben

Ein weiterer LKW-Konvoi durchquert den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen (Archivbild vom 22. Oktober 2023). (AFP / MOHAMMED ASSAD)

Dies sei erst die zweite Lieferung lebensrettender Hilfsgüter an das Krankenhaus seit Beginn des Kriegs, teilten die Weltgesundheitsorganisation und das Palästinenserhilfswerk UNRWA am Abend mit. Die gelieferten Mengen reichten bei weitem nicht aus, um den enormen Bedarf zu decken, hieß es weiter. Die medizinischen Bedingungen in dem größten Krankenhaus im Gazastreifen seien katastrophal. UNRWA und WHO erneuerten ihren Aufruf zur Lieferung von Treibstoff an humanitäre Organisationen.

Frankreich organisiert heute eine internationale Hilfskonferenz, um humanitäre Unterstützung für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu mobilisieren. Das israelische Militär will nach eigenen Angaben auch heute Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen die Flucht in den Süden ermöglichen.

