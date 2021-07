Die Werte-Union in Bayern ist aus dem Bundesverband ihrer Organisation ausgetreten.

Das bestätigte die neu gewählte Vorsitzende Ried. Man wolle sich wieder auf die CSU konzentrieren und als eigenständiger Verein mit ganzer Kraft einer "Linkswende" in der CSU entgegentreten. Während in der CDU Persönlichkeiten wie Friedrich Merz, Reiner Haseloff oder Hans-Georg Maaßen alternative Akzente setzten, fehlten solche wichtigen Impulse derzeit in der CSU.



Der Verein war 2014 in Bayern unter dem Namen "Konservativer Aufbruch für Werte und Freiheit" gegründet worden, 2019 hatte er sich den Angaben nach mit der Werte-Union zusammengeschlossen. Die Werte-Union sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der gesamten Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung.



In Baden-Württemberg kündigte der Landesvorstand aus Protest gegen die Wahl des Ökonomen Otte zum neuen Bundesvorsitzenden fast geschlossen seinen Rücktritt an. In einem Schreiben an den Bundesvorstand heißt es, die Ziele der Werte-Union würden mit dem aktuellen Bundesvorstand nicht mehr erreicht. Hintergrund sei eine Annäherung an völkische und nationalistische Themen. Das laufe dem wertkonservativen und wirtschaftsliberalen Kurs der Landesvorstandsmitglieder zuwider.

