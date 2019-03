Für die Stasi-Unterlagen soll künftig das Bundesarchiv verantwortlich sein.

Der Zugang zu den Akten bleibe auch 30 Jahre nach dem Mauerfall unverändert, versicherte der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn. Er stellte gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesarchivs, Hollmann, in Berlin ein Konzept zur Zukunft der Stasi-Dokumente vor. Auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg ist danach ein "Archiv-Zentrum zur SED-Diktatur" geplant. Außerdem soll es in den ostdeutschen Bundesländern je einen Archiv-Standort geben, derzeit sind es noch zwölf. Der Posten des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen soll ebenfalls wegfallen. Der Bundestag hatte das Konzept 2016 in Auftrag gegeben.



Im vergangenen Jahr wurden bei der Stasi-Unterlagen-Behörde nach Angaben Jahns rund 45.000 Anträge auf persönliche Akteneinsicht gestellt. Das waren rund 3.000 Anträge weniger als 2017.