Deutsche Bahn

Bahn-Schlichtung (Paul Zinken/dpa)

Beide Seiten empfahlen in Potsdam ihren Gremien die Zustimmung zum Kompromiss. Der Vorschlag der beiden Schlichter, der Arbeitsrechtlerin Pfarr und des ehemaligen Innenministers de Maiziere, sieht eine steuerfreie Einmalzahlung von 2.850 Euro sowie eine stufenweise Erhöhung der Entgelte um insgesamt 410 Euro vor. Die Laufzeit soll 25 Monate betragen. Hinzu kommen zusätzliche strukturelle Entgelterhöhungen für bestimmte Berufsgruppen. Demnach würden zum Beispiel Fahrdienstleiter monatlich bis zu 900 Euro mehr erhalten.

Der stellvertretende Vorsitzende der EVG, Loroch, bezeichnete den Vorschlag als eine "dauerhafte wirksame Entgelterhöhung", die es in dieser Größenordnung in Deutschland seit Jahrzehnten nicht gegeben habe. Der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Seiler, sagte, der Abschluss werde den Konzern an Grenzen führen, er sei aber "gerade so machbar".

Die Bahngewerkschaft wird ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über den Vorschlag der Schlichter entscheiden lassen. Das Verfahren werde bis Ende August dauern, hieß es. Bis dahin gilt die Friedenspflicht; es darf also nicht gestreikt werden.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.