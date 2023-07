Deutsche Bahn

Das Logo der Deutschen Bahn und eine Fahne der Gewerkschaft EVG. Beide Seiten haben sich zufrieden mit dem Tarifkompromiss geäußert. (Martin Schutt/Sebastian Gollnow/dpa)

Beide Seiten empfahlen ihren Gremien die Zustimmung. Die Schlichter hatten unter anderem eine steuerfreie Einmalzahlung von 2.850 Euro sowie eine stufenweise Erhöhung der Entgelte um 410 Euro vorgeschlagen.

Der stellvertretende Vorsitzende der EVG, Loroch, bezeichnete den Vorschlag als eine Entgelterhöhung, die es in dieser Größenordnung in Deutschland seit Jahrzehnten nicht gegeben habe. Bahn-Personalvorstand Seiler sagte, der Abschluss werde den Konzern an Grenzen führen, sei aber gerade so machbar.

Die Bahngewerkschaft wird ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über den Vorschlag entscheiden lassen, die bis Ende August dauert. Bis dahin darf nicht gestreikt werden.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.