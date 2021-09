Vor dem Hintergrund der geplanten Umstrukturierungen beim Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus sind die Beschäftigten in einen Warnstreik getreten.

Betroffen sind nach Angaben der IG Metall unter anderem die Standorte in Hamburg, Buxtehude und Varel. Am Verhandlungstisch komme man nicht weiter, sagte Bezirksleiter Friedrich. Airbus-Chef Faury hatte im April angekündigt, dass Teile von Airbus Operations und große Teile des Zulieferers Premium Aerotec in einer neuen Tochter aufgehen. Die IG Metall verlangt für die 13.000 Beschäftigten im Falle möglicher Kündigungen eine Abfindung von drei Bruttomonatsgehältern je Beschäftigungsjahr bei einem Sockelbetrag von 25.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.