Zeitweise war offenbar kein Boarding von Passagieren möglich, sodass die Maschinen nicht abgefertigt werden konnten. Die Deutsche Flugsicherung hatte daher ein Landeverbot für Frankfurt ausgesprochen, damit das Drehkreuz nicht wegen Überfüllung geschlossen werden muss. Maschinen, die in Frankfurt landen sollten, müssen auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln/Bonn oder Düsseldorf ausweichen. Die Luthansa bat ihre Passagiere, die einen innerdeutschen Flug antreten wollten, auf die Bahn umzusteigen.

Ein Sprecher des Konzerns sagte, an den anderen Konzern-Drehkreuzen laufe der Betrieb weitgehend normal. So sei in Zürich nur ein Flug gestrichen worden, und zwar der nach Frankfurt. Es sei nicht richtig, dass weltweit alle Flüge abgesagt worden seien. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin. In der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen kam ein Krisenstab zusammen.

Ursache sind beschädigte Glasfaserleitungen

Die Deutsche Telekom hat inzwischen Angaben der Lufthansa bestätigt, wonach der IT-Ausfall durch Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst wurde. Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, sagte ein Telekom-Sprecher.

Man arbeite "mit Hochdruck" an der Reparatur der Leitungen und sei mit verfügbaren Kräften vor Ort. Die Instandsetzung habe bereits am Dienstagabend begonnen und sei die Nacht hindurch fortgesetzt worden. Wann die Arbeiten beendet werden könnten, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern.

