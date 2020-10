Am 10. März 2020 war das junge Vokalquartett Cantoría zu Gast im L'Auditori in Barcelona und entführte sein Publikum in die Klangwelt der spanischen Renaissance.

Unter anderem blätterte das Ensemble um den Tenor Jorge Losana im "Cancionero Musical de Palacio" aus der Zeit um 1500. Diese Sammlung mal inniger, mal launiger, mal derb-zotiger Lieder, die oft zwischen weltlich und geistlich changieren, gibt Einblicke in das reiche Musikleben am Königshof von Ferdinand von Aragón und seiner Frau Isabella von Kastilien.

Etwas später, Mitte des 16. Jahrhunderts, entstanden die Ensaladas von Mateo Flecha. Diese "Salate" sind mit ihrer bunten Mischung an Texten und musikalischen Formen eine spanische Spezialität und ein ideales Repertoire für die spritzigen Interpretationen von Cantoría.

Vielfältige Gesänge aus der spanischen Renaissance

Vokalquartett Cantoría

Leitung: Jorge Losana

Aufnahme vom 10. März 2020 aus der Sala Oriol Martorell des L'Auditori, Barcelona