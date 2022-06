Thronjubiläum

Das Konzert vor dem Buckingham Palace. (Dominic Lipinski/AP/dpa)

Den Auftakt machte die Queen selbst in einem Video-Einspieler, der sie mit der beliebten Filmfigur Paddington beim Tee zeigte. Dann eröffnete die Rockband Queen die Show. Auf mehreren Bühnen traten unter anderen die US-Sängerinnen Alicia Keys und Diana Ross auf. Unter den 22.000 Zuschauern waren auch etwa 30 Mitglieder der Royal Family.

Die Queen war zwar auf den Leinwänden zu sehen, blieb dem Spektakel zu ihren Ehren aber fern. Die 96 Jahre alte Monarchin hat immer wieder Mobilitätsprobleme.

Zum Abschluss der zweieinhalbstündigen "Platin-Party am Palast", die von der BBC organisiert wurde, wollte auch Thronfolger Prinz Charles das Wort ergreifen. Mit dem Konzert wurde der dritte Tag der Jubiläumsfeiern abgeschlossen.

Am Sonntag steht noch ein "Street Pageant" an, eine Art Straßenkarneval. Zudem finden überall in Großbritannien Festessen unter freiem Himmel statt - ebenso in vielen Commonwealth-Staaten. Die Queen ist seit 1952 im Amt - solange wie keine Monarchin und kein Monarch auf dem britischen Thron bisher.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.