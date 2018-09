Es gibt auch ein anderes Chemnitz. Diese ebenso schlichte wie wichtige Botschaft sendet das gestrige Konzert. Beeindruckende Bilder einer großen Menschenmenge im Chemnitzer Zentrum: Wer gestern dort war, meinte die Stadt nicht wiederzuerkennen, die in den Tagen davor von einer aufgeheizten und bedrohlichen Atmosphäre geprägt war. Gestern kamen 65.000 Menschen friedlich zusammen. Um des Mannes zu gedenken, der vor gut einer Woche auf dem Stadtfest Opfer einer Gewalttat geworden wurde.

Aber auch um sich der Instrumentalisierung seines Todes entgegenzustellen, die seitdem in Chemnitz zu rassistisch motivierten Jagdszenen und Aufmärschen extrem rechter Gruppierungen geführt hatte, mit Gewaltexzessen und Hitlergrüßen. Hass, gegenseitiges Anschreien. Wer konnte, hatte die Innenstadt am Samstag gemieden, als AfD und Pegida gemeinsam demonstrierten.

Sie sind mehr

Was für ein Kontrast gestern der entspannte und friedliche Abend: Nicht nur junge Menschen kamen. Es waren Familien, Menschen aller Altersgruppen, die eine Veranstaltung besuchten, die mehr war, als das Konzert einiger bekannter Bands. Es war ein klares Statement gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt.

Und eine Selbstvergewisserung derjenigen, die ihre Stadt in den letzten Tagen nicht wiedererkannt hatten. Die nicht sicher waren, wer wo steht in einer Zeit, in der das Zeigen des Hitlergrußes auf einer Veranstaltung mit dem Ministerpräsidenten als nicht so schlimm abgetan wird. Sie durften sich bestätigt fühlen, auch von den zahlreich angereisten Konzertgängern: Ja, sie sind mehr als die Rechten in dieser Stadt.

Schwung mitnehmen in den Alltag

Klar, um zu einem kostenlosen Konzert zu gehen, bedarf es keiner großen Anstrengung. Und schon bei der nächsten Gegendemonstration angesichts weiterer rechter Kundgebungen werden deutlich weniger Menschen in Chemnitz auf die Straße gehen. Umso wichtiger ist es für die zuletzt vielbeschworene sächsische Zivilgesellschaft, den gestern entstandenen Schwung mitzunehmen im Kampf gegen Demokratiefeinde.

Dazu muss man nicht unbedingt auch zur nächsten Demonstration gehen. Ein Anfang ist es schon, beim nächsten rassistischen Spruch auf der Arbeit oder in der Schule den Mund aufzumachen. Um so ein Stückweit den Anstand wiederzugewinnen, der in Sachsen und anderswo zuletzt verloren gegangen war. Wohl der Stadt, die Botschafter wie die Band Kraftklub hat, die sich immer zu ihrer Stadt bekannt haben. Und zum Kampf gegen rechts. Wofür sie und die anderen Bands im Internet massiv beleidigt werden, gerade im Vorfeld des Konzerts.

Um Rechts gegen Links geht es nicht

Umso peinlicher, wie CDU-Politiker wie Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer diese Veranstaltung diskreditiert haben. Denn es trifft zu, was gestern tausendfach wiederholt wurde: In Chemnitz geht es derzeit nicht um Rechts gegen Links. Es geht um die Feinde der Demokratie und diejenigen, die die die Demokratie verteidigen. In diesem Kampf war der Abend gestern ein hoffnungsvolles Zeichen.

Bastian Brandau (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Bastian Brandau, geboren in Lüneburg, studierte Politikwissenschaften auf Magister in Göttingen und Bologna. Erste Radioerfahrungen beim Stadtradio Göttingen, dem NDR und WDR. Volontariat beim Deutschlandradio in Berlin, Köln und Brüssel. Seit 2016 Landeskorrespondent in Sachsen.