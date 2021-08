Das Konzerthausorchester Berlin bekommt eine neue Chefdirigentin. Die gebürtige Hildesheimerin Joana Mallwitz übernimmt das Amt, sie wird gleichzeitig auch Künstlerische Leiterin des Hauses.

Nach Angaben der Berliner Senatskulturverwaltung soll die 35-Jährige das Amt ab der Saison 2023/24 ausüben. Sie soll den Hauptstadt-Klangkörper zunächst für die dann folgenden fünf Spielzeiten leiten. In der vergangenen Saison hatten Mallwitz und das Konzerthausorchester den Angaben zufolge bereits zwei Konzertprojekte erfolgreich gemeinsam erarbeitet. Kultursenator Lederer (Linke) lobte die Dirigentin als "inspirierende Musikerin" sowie "hervorragende Musikvermittlerin", die eine neue Generation der Orchesterleitung verkörpere.

Mallwitz bringt viel Erfahrung mit

Seit der Spielzeit 2018/19 ist Mallwitz als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig. Im Herbst 2019 wurde die damals 33-Jährige zur "Dirigentin des Jahres" gewählt. In den vergangenen Jahren war sie bereits an der Bayerischen Staatsoper, an der Oper Frankfurt, an der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und an der Oper Zürich zu Gast.



Die Geschichte des Konzerthausorchesters Berlin reicht bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Der bisher von Christoph Eschenbach geleitete Klangkörper gehört zu den namhaftesten Orchestern in der deutschen Hauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.