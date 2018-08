Der größte deutsche Ticket-Verkäufer, Eventim, darf für das Selbstausdrucken von Karten kein Geld verlangen.

Der Bundesgerichtshof hat geurteilt, dass eine Servicegebühr für die elektronische Zusendung des Tickets unzulässig ist - weil ihr keine konkreten Kosten gegenüberstehen. Eventim hatte für das so genannte "print at home" zeitweise 2,50 Euro gefordert.



Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Aus ihrer Sicht betrifft das Urteil auch weitere Anbieter, die pauschal Geld dafür verlangen, wenn ihre Kunden die Tickets selbst ausdrucken. In Deutschland machen das etwa zehn Prozent der Kunden, in Skandinavien rund 50 Prozent.