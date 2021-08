Einer der Mitbegründer der Soul-Funk-Band Kool & The Gang, Dennis "Dee Tee" Thomas, ist tot.

Er starb im Alter von 70 Jahren in New Jersey, wie die Band mitteilte. Thomas war den Angaben zufolge Saxofonist, Flötist und Perkussionist. Sein letzter Auftritt mit Kool & The Gang war am 4. Juli in Los Angeles.

