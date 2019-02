Jeden Morgen und Abend wälzen sich bundesweit Blechlawinen über unsere Autobahnen, durch Baustelle über Baustelle. In den Autos entnervte Pendler, drum herum schlechte Luft. Zumindest für die angespannten Nerven versprechen die einstigen Erzrivalen BMW und Daimler jetzt Abhilfe: Bis 2025 wollen sie gemeinsam die Technologie entwickeln, mit der Autos sehr komplexe Situationen vollständig alleine bewältigen können: Baustellen zählen dazu. Der Fahrer muss fahrtüchtig sein, aber nur im Notfall eingreifen.

BMW und Daimler tun das allerdings nicht um des lieben Pendler-Friedens Willen. Sondern um zu überleben. Dass sich ausgerechnet die beiden historischen Konkurrenten im Rennen um die Zukunft zusammentun, unterstreicht den Ernst ihrer Lage und der alteingesessenen Autoindustrie weltweit: Die globale Konjunktur droht abzukühlen, selbst in China verkaufen sich Autos nicht mehr wie von selbst; die Konzerne sehen sich teils mit strengeren Umweltauflagen konfrontiert; und sowohl in Kalifornien als auch in China haben sich strebsame, junge Unternehmen daran gemacht, den alten Granden der Branche das Wasser abzugraben.

Um nicht zu Karosserielieferanten degradiert zu werden, müssen die Autohersteller Milliarden in die Entwicklung neuer Technologien stecken, müssen Wissen in komplett neuen Feldern aufbauen und dafür hoch qualifiziertes Personal bezahlen. Ein typischer Autohersteller müsste gigantische 60 Milliarden Euro investieren, um sich in allen wichtigen Zukunftsbereichen der Mobilität eine gute Position zu verschaffen, das hat die Unternehmensberatung McKinsey ausgerechnet. Und das alles, ohne den künftigen Ertrag zu kennen.

Andere Firmen liegen bislang vorn

Denn ob sich die Technologie jemals durchsetzt, ist offen. Daimler und BMW betonten heute nicht zufällig, dass die Sicherheit der Insassen und aller anderen Verkehrsteilnehmer für sie von größter Bedeutung sei. Noch traut Kunde König den Roboter-Autos nicht, noch löst jeder tödliche Unfall mit Testautos eine Grundsatzdebatte aus, noch würden sich wohl viele Autofahrer im Zweifel lieber selbst aus Versehen totfahren, als von einem ethisch unentschlossenen Roboter gegen einen Baum gesetzt zu werden.

Nur technische Exzellenz kann solche Bedenken auf lange Sicht zerstreuen, und bisher sind es andere Firmen als Daimler, BMW oder auch Volkswagen, Toyota, Ford, Chrysler und GM, die hier die Nase vorn haben. Die Google-Tochter Waymo ist ihnen allen laut VW-Chef Herbert Diess um ein bis zwei Jahre voraus. Eine ziemlich bittere Erkenntnis.

Lange lieferte man sich in Stuttgart, München, Wolfsburg, Detroit und Toyota Rennen darum, wer die meisten Autos bauen und mit wie viel Rendite verkaufen würde. Nun müssen sich die Konkurrenten fragen: Wer von uns wird morgen noch da sein?

Dass sich BMW und Daimler unter diesen Umständen nicht nur Zulieferern und Chip-Herstellern öffnen, sondern den hohen Standard ihrer Wagen vorläufig als Gemeinsamkeit statt als Quell der Rivalität begreifen, ist ein kluger Schachzug. Eine Garantie ist es nicht.

