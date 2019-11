China hat den ersten Satelliten des Sudan ins All gebracht.

Dieser sei bereits am Sonntag von einem chinesischen Weltraumbahnhof aus mit einer Rakete gestartet, teilte die sudanesische Regierung in Khartum mit. Der Satellit solle zu Forschungen in den Bereichen Militär, Wirtschaft und Weltraumtechnologie eingesetzt werden. Der Sudan übernehme seine Kontrolle in ein paar Monaten von China.



Der afrikanische Krisenstaat betreibt seit Jahrzehnten ein eigenes Weltraumprogramm und kooperiert dabei mit dem kommunistischen Land.