Das Bundesgesundheitsministerium will durch eine Kooperation mit Google das Auffinden verlässlicher Informationen zu Gesundheitsthemen erleichtern.

Minister Spahn sagte bei der Vorstellung des Projekts, wer nach Informationen zu Krankheiten suche, sei häufig in einer Notlage und brauche Rat. Leider sei es aber gerade bei diesen Fragen nicht immer so, dass man zuverlässige Ergebnisse finde. Deshalb würden künftig bei einer Stichwortsuche die Antworten in einem hervorgehobenen Kasten präsentiert. Derzeit gebe es bereits Informationen zu 160 Krankheiten. Sie stammten von wissenschaftlichen Quellen und basierten auf unabhängigen Studien, versicherte Spahn.



Der Chef von Google Deutschland, Justus, erklärte, derzeit recherchiere jeder zweite vor einem Arztbesuch Krankheitssymptome im Netz. Der neue Bereich in den Suchergebnissen biete für die Betroffenen einen erheblichen Mehrwert.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.