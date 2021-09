In einer beispiellosen Aktion hat der Social-Media-Konzern Facebook rund 150 Kanäle und Gruppen der "Querdenken"-Bewegung gelöscht. Diese seien für eine "koordinierte Schädigung der Gesellschaft" verantwortlich, verbreiteten Falschinformationen und stifteten zur Gewalt an, hieß es.

Das US-Unternehmen teilte mit, es sei weltweit die erste gezielte Aktion dieser Art. Sie richte sich auch gegen Konten auf Instagram. Nicht betroffen sei der Chatdienst WhatsApp, der ebenfalls zum Facebook-Konzern gehört. Mitglieder der "Querdenken"-Bewegung hätten systematisch Schaden auf oder außerhalb der Plattform angerichtet. Facebook hat zudem eine Liste von Webseiten der "Querdenker" identifiziert, die auf Facebook nicht länger verlinkt werden können.

Ballweg kündigt rechtliche Schritte an

Betroffen sind auch die Accounts des Gründers der Initiative "Querdenken", Michael Ballweg. Er kündigte an, gegen die Löschung rechtlich vorgehen zu wollen. Man habe sich bereits in den vergangenen Monaten mehrfach gegen ungerechtfertigte Löschungen rechtlich zur Wehr setzen können, sagte Ballweg.



Die Anhänger der "Querdenken"-Initiative gehen seit Monaten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße. Bei den Demonstrationen in Berlin und anderen Städten kam es immer wieder zu Angriffen auf Polizisten und Medienvertreter. Die Bewegung wird inzwischen von verschiedenen Landesverfassungsschutzämtern beobachtet.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.