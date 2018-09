Nach dem Gipfel zwischen Nord- und Südkorea hat UNO-Generalsekretär Guterres darauf hingewiesen, dass die Probleme der Region nur gemeinsam mit den USA gelöst werden könnten.

Die Vereinbarungen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim und dem südkoreanische Präsidenten Moon seien positiv, sagte Guterres in New York. Ebenso wichtig sei aber ein Fortschritt im Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA. Guterres verwies auf die Bereitschaft der USA, die Atomverhandlungen mit Pjöngjang wieder aufzunehmen. Er hoffe auf eine überprüfbare Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel im Kontext von regionalem Frieden und Sicherheit. Das sei das Ziel, das alle erreichen wollten.



Nordkoreas Staatschef hatte bei dem Treffen die Demontage der wichtigsten Atomanlage in Yongbyon sowie die Schließung einer Testanlage für Raketenantriebe in Aussicht gestellt. Er forderte dafür aber Entgegenkommen der USA.