Die Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas kommen offenbar voran.

Südkoreas Präsident Moon Jae In sagte nach einem Gipfeltreffen mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Kim Jong Un in Pjöngjang, man habe eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Demnach wollen beide Länder gemeinsam auf eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen hinarbeiten. Den Angaben zufolge hat Kim zugesichert, die Testanlage für Raktenantriebe an der Westküste und die dortige Startrampe unter Aufsicht internationaler Inspekteure abzubauen. Zugleich habe er die Schließung seiner wichtigsten Atomanlage in Yongbyon in Aussicht gestellt. Außerdem plant Kim demnach in Kürze einen Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Vorgesehen ist auch, dass sich beide Länder gemeinsam um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben.